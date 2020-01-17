2020-01-17T05:51:43+03:00
Происшествия

Томичка установила приложение на смартфон и лишилась более 1 миллиона рублей со счета

С женщиной «успешно поработал» телефонный мошенник
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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"Развод по телефону" все еще не теряет популярности."Развод по телефону" все еще не теряет популярности.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть полиции в Октябрьском районе Томска поступило заявление о хищении крупной сумму с банковскго счета.

Как сообщили в УМВД по Томской области, потерпевшей оказалась местная жительница 1974 года рождения.

Ограбленная томичка рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Он сообщил, что в её личный кабинет банковского счёта совершена попытка входа, и предложил установить приложение на смартфон для защиты от взлома. Ничего не подозревая, женщина, следуя указаниям злоумышленника, установила приложение. После этого она обнаружила, что с её банковских карт произошло списание 1 100 000 рублей. По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Томичей предупреждают: будьте бдительны и не доверяйте телефонным «сотрудникам банков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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