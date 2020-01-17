Томичка установила приложение на смартфон и лишилась более 1 миллиона рублей со счета
В дежурную часть полиции в Октябрьском районе Томска поступило заявление о хищении крупной сумму с банковскго счета.
Как сообщили в УМВД по Томской области, потерпевшей оказалась местная жительница 1974 года рождения.
Ограбленная томичка рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.
Он сообщил, что в её личный кабинет банковского счёта совершена попытка входа, и предложил установить приложение на смартфон для защиты от взлома. Ничего не подозревая, женщина, следуя указаниям злоумышленника, установила приложение. После этого она обнаружила, что с её банковских карт произошло списание 1 100 000 рублей. По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Томичей предупреждают: будьте бдительны и не доверяйте телефонным «сотрудникам банков».
ИСТОЧНИК KP.RU