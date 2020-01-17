Рецидивист устроил похищение своей сумки с «миллионами» в томском селе

17 Янв. 2020 2020-01-17T05:35:29+03:00

Никаких денег на самом деле в его сумке не было. Фото: из открытых источников

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Колпашевский городской суд вынес приговор 41-летнему жителю Новосибирской области. Мужчину обвинили по 306 статье УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Как сообщили в областной прокуратуре, в июле 2019 года обвиняемый, находясь ночью на улице села Чажемто в состоянии алкогольного опьянения, попытался незаконно проникнуть в нежилое здание. Там он хотел переночевать. Разбив окно, гражданин закинул в помещение свою сумку с личными документами, однако сам пробраться внутрь не смог. Ему помещала установленная на окне металлическая решетка. Для того, чтобы вернуть сумку, которую он не смог достать, обвиняемый обратился в полицию с заявлением о якобы имевшем место хищении его сумки неизвестным лицом. При этом он указал, что в сумке находилось 1,5 млн. рублей.

В суде фантазер признал свою вину. Поскольку преступление мужчина совершил в период непогашенной судимости, ему назначили 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU