Рецидивист устроил похищение своей сумки с «миллионами» в томском селе
Колпашевский городской суд вынес приговор 41-летнему жителю Новосибирской области. Мужчину обвинили по 306 статье УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
Как сообщили в областной прокуратуре, в июле 2019 года обвиняемый, находясь ночью на улице села Чажемто в состоянии алкогольного опьянения, попытался незаконно проникнуть в нежилое здание. Там он хотел переночевать. Разбив окно, гражданин закинул в помещение свою сумку с личными документами, однако сам пробраться внутрь не смог. Ему помещала установленная на окне металлическая решетка. Для того, чтобы вернуть сумку, которую он не смог достать, обвиняемый обратился в полицию с заявлением о якобы имевшем место хищении его сумки неизвестным лицом. При этом он указал, что в сумке находилось 1,5 млн. рублей.
В суде фантазер признал свою вину. Поскольку преступление мужчина совершил в период непогашенной судимости, ему назначили 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU