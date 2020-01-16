Губернатор Томской области прокомментировал послание российского президента Федеральному Собранию

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:30:04+03:00

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Вчера, 15 января, губернатор Сергей Жвачкин принял участие в оглашении послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Как подчеркнул руководитель региона, обращение главы государства стало прорывным для Российской Федерации и ее граждан.

По словам С. Жвачкина, главным образом президентское послание направлено на рост доходов людей и социальную справедливость. «Без преувеличения, новые задачи, поставленные президентом сегодня, коренным образом улучшат качество жизни наших граждан, – сказал губернатор Томской области. – Главным героем послания и его адресатом стал Человек. Вы ведь обратили внимание, что глава государства обратился не только к парламенту, но и напрямую к гражданам страны».

Глава региона добавил, что главная цель, озвученная президентом, – сбережение и приумножение народа России, – подкреплена беспрецедентными мерами поддержки семей:

«Это новые пособия для детей с трех до семи лет для нуждающихся, это материнский капитал уже на первого ребенка, это льготная ипотека, это увеличение социальных контрактов, это здоровое горячее питание для всех школьников младших классов, новые решения в сфере здравоохранения и многие другие».

– Президент уделил много внимания сферам экономики, экологии, науки, вопросам внутренней и внешней политики, модернизации Конституции, но в целом его послание носит ярко выраженный социальный характер, – заявил губернатор. – Именно этого в первую очередь от государства сегодня ждут люди. Теперь наша задача – претворить в жизнь все решения президента. Я уже поставил аппарату задачу готовить план по реализации президентского послания в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU