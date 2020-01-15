В Томском районе продумывают, куда перенести церковь в Нагорном Иштане

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:55:15+03:00

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В деревне Нагорный Иштан Томского района прошло очередное выездное совещание по сохранению памятника культуры регионального значения — одноэтажной деревянной церкви Петра и Павла.

Эксперты определили ее состояние как аварийное, - сообщили в обладминистрации. Центру по охране и использованию памятников истории и культуры поручено разработать проект реставрации объекта.

Также специалисты обсудили возможность переноса храма на более безопасную территорию в связи с оползневыми процессами, происходящими на холме, где стоит памятник.

«Как один из вариантов места для переноса церкви мы рассмотрели северную часть села, около озера и старинного кладбища. Этот вопрос в самом начале проработки. При принятии окончательного решения, в первую очередь, мы будем учитывать мнения жителей Нагорного Иштана, Томска, Томского района и Томской епархии», — сообщила председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Справка «КП»:

В декабре 2019 года состоялось первое межведомственное совещание по сохранению церкви в Нагорном Иштане, инициированное комитетом по охране объектов культурного наследия. Участие в нем приняли представители региональной исполнительной власти и органов местного самоуправления, в чьи компетенции входит решение данного вопроса.

Деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане Томского района была построена в 1872 году в псевдорусском стиле. Это одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. У старинного храма проходили съемки известного фильма «Сибириада» режиссера Андрея Кончаловского с Никитой Михалковым в главной роли.

ИСТОЧНИК KP.RU