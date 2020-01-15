2020-01-15T10:01:21+03:00
Общество

Праздник продолжается: в Томске и районах дети еще могут получить новогодние подарки

Сладкие наборы для ребятишек из малоимущих семей выдаются до 31 января
Антонина Ленская
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Около пяти тысяч ребятишек пока не дождались положенных им новогодних подарков.Около пяти тысяч ребятишек пока не дождались положенных им новогодних подарков.Фото: из открытых источников
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В преддверии 2020 года в Томской области было закуплено 36 975 новогодних подарков для детей из малоимущих семей. К началу новогодних праздников подарочные наборы получили только 31 937 ребят.

До 31 января районные центры социальной поддержки населения Томской области продолжат выдачу сладких подарков для ребятишек. Новогодние наборы выдаются в рабочее время в центрах социальной поддержки населения по месту жительства, уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Их могут получить семьи, которым назначены социальные выплаты как малоимущим (то есть доход на одного члена семьи не превышает 11 656 рублей – прожиточного минимума, установленного в регионе), имеющие детей в возрасте от 1 до 10 лет. Если семья состоит на учете в органах соцзащиты населения, то подарок выдадут при предъявлении паспорта. При первичном обращении родителям понадобится свидетельство о рождении ребенка, справки о составе семьи и доходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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