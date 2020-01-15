Праздник продолжается: в Томске и районах дети еще могут получить новогодние подарки
В преддверии 2020 года в Томской области было закуплено 36 975 новогодних подарков для детей из малоимущих семей. К началу новогодних праздников подарочные наборы получили только 31 937 ребят.
До 31 января районные центры социальной поддержки населения Томской области продолжат выдачу сладких подарков для ребятишек. Новогодние наборы выдаются в рабочее время в центрах социальной поддержки населения по месту жительства, уточнили в пресс-службе обладминистрации.
Их могут получить семьи, которым назначены социальные выплаты как малоимущим (то есть доход на одного члена семьи не превышает 11 656 рублей – прожиточного минимума, установленного в регионе), имеющие детей в возрасте от 1 до 10 лет. Если семья состоит на учете в органах соцзащиты населения, то подарок выдадут при предъявлении паспорта. При первичном обращении родителям понадобится свидетельство о рождении ребенка, справки о составе семьи и доходах.
ИСТОЧНИК KP.RU