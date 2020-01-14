2020-01-14T10:40:05+03:00
Происшествия

Вместо улова томич привез с рыбалки 17 кило конопли

Недалеко от причала его задержали полицейские
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В Томской области в суд направлено уголовное дело жителя Томской области, который решил «разжиться» коноплей. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении и перевозке более 17 килограмм растительного наркотика

Как сообщили в УМВД по Томской области, фигурантом уголовного дела оказался ранее не судимый житель Парабели 1982 года рождения.

По версии следствия, обвиняемый в начале октября 2019 года, находясь на берегу реки Кеть в районе села Алатаево приехал порыбачить. Там он обнаружил дикорастущую коноплю. Собрав в подготовленные для рыбы мешки верхушки, стебли и листья растения рода Cannabis общей массой более 17 килограмм, мужчина перевез их на моторной лодке по реке. Затем он намеревался перевезти наркотическое средство на автомобиле до места жительства. Однако недалеко от причала его задержали сотрудники полиции.

В настоящее время уголовное дело по статье 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта наркотических средств» направлено в Парабельский районный суд Томской области. Рыбаку грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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