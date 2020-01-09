2020-01-09T12:34:49+03:00
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Жерар Депардье признался в любви к Томску в программе «Вечерний Ургант»

А Париж и Нью-Йорк его бесят
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В сибирских городах актер разглядел особый шармВ сибирских городах актер разглядел особый шармФото: принтскрин видео.
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Французский актер, имеющий российское гражданство, прописанный в Новосибирске, сказал Ивану Урганту, что любит Новосибирск и Томск.

«Мне очень нравится этот сибирский город (Новосибирск), Томск тоже. Мне кажется, что мне нравится горизонт. Что я вижу горизонт далеко, потому что горизонт там на 22 километра видно. И это вынуждает людей иметь определенную внутреннюю силу, которая приходит не от Бога, а изнутри, их них самих. Чтобы выдерживать мороз в минус 50. А для этого нужна внутренняя сила. Я не очень люблю города, города — это тоскливо. Париж меня вообще бесит. Нью-Йорк меня бесит», - объяснил Жерар Депардье.

Отметим, в 2013 году Депардье получил российское гражданство. Получил регистрацию в Саранске и пятикомнатную квартиру в Грозном. В декабре 2018 года появилась информация, что французский актер оформил прописку в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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