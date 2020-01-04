В новогодние каникулы в Томске произошел пожар в бане

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:45:49+03:00

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В субботу, 4 января, около 4 утра поступило сообщение о загорании бани в Ленинском районе Томска. Как сообщили в региональном МЧС, на ликвидацию ЧС направили наряд спасателей.

"В ликвидации пожара были задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Пожар локализован в 4:41, ликвидирован в 4:59", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Томской области.

Уже спустя час огонь удалось потушить.

ИСТОЧНИК KP.RU