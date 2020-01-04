2020-01-04T14:33:29+03:00
Происшествия

В Томской области задержали сельчанина, который незаконно изготавливал огнестрельное оружие

У него изъяли самодельную двустволку
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Полицейские Верхнекетского района задержали подозреваемого в незаконном изготовлении оружия. Как сообщали в региональном УМВД, им оказался ранее не судимый 50-летний житель поселка Катайга.

По версии дознания, мужчина, без специального разрешения на право хранения и ношения огнестрельного оружия, переделал двухствольное ружье ТОЗ – 34 Р. Он укоротил оба ствола самоедельным способом. Данное ружье было изъято сотрудниками полиции.

Местное отделение дознания возбудило уголовное дело по статье 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». "Мастеру" грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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