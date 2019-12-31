2019-12-31T07:38:54+03:00
Звезды

Томских школьников приглашают участвовать в конкурсе сочинений «Без срока давности»

Его тематика приурочена к 75-летию Великой Победы
Антонина Ленская
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По итогам конкурса «Без срока давности» будет издан сборник сочинений авторов, вышедших в финал.По итогам конкурса «Без срока давности» будет издан сборник сочинений авторов, вышедших в финал.Фото: из открытых источников
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До 31 января 2020 года продлится региональный этап Всероссийского конкурса сочинений среди учащихся общеобразовательных организаций «Без срока давности». Творческое состязание приурочено к проведению в России Года памяти и славы. К участию приглашаются школьники 5-11-х классов.

В своих работах ребятам предлагается рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Конкурсное сочинение представляется в письменном виде, в прозе - в жанре рассказа, письма, заочной экскурсии, очерка или репортажа. Образец оформления конкурсной работы и бланк размещены на сайте конкурса: http://vks.edu.ru/

В Томске творческие работы принимаются до 17 января на адрес электронной почты: cvpv2011@yandex.ru (Центр патриотического воспитания Областного центра дополнительного образования) с пометкой «Конкурс сочинений».

Победители и призеры регионального этапа конкурса будут награждены дипломами департамента общего образования Томской области, а все участники получат сертификаты.

Одно сочинение от региона, набравшее по результатам оценки наибольшее количество баллов, примет участие в федеральном этапе конкурса, который будет проходить с 1 по 28 февраля 2020 года. Торжественная церемония награждения пройдет в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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