2019-12-31T07:36:13+03:00
Недвижимость

Строительство подъезда к терминалу аэропорта в Томске завершится в 2020 году

Средства выделяет Федерация в рамках национального дорожного проекта
Антонина Ленская
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На проекте видно, как после завершения строительства будет выглядеть подъезд к аэропорту.На проекте видно, как после завершения строительства будет выглядеть подъезд к аэропорту.Фото: из открытых источников
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Строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашево» будет завершено в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели Правительство России выделило региону 330 млн рублей; первый федеральный транш в размере 52,7 млн был получен в ноябре.

- Томская область получила дополнительные средства в рамках нацпроекта в числе регионов, успешно справившихся с планами 2019 года, - пояснил вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный. - Почти 53 млн рублей было направлено на второй этап строительства подъезда к терминалу аэропорта «Богашево»: 226-местную парковочную площадку слева от участка 19 20,185 км автодороги Томск Аэропорт.

Второй этап включает переустройство кабельных линий и теплотрассы, строительство автодороги с кольцевой развязкой, примыканий и съездов, парковки, ливневой канализации, наружного освещения, устройство видеонаблюдения, обустройство дороги с тротуарами, автобусных остановок, пешеходного и дорожного ограждения,

а также благоустройство территории с озеленением.

В этом году подрядная организация - Областное ДРСУ - провела очистку участка от лесных насаждений и приступила к устройству земляного полотна и переносу кабельных линий.

По словам И. Шатурного, бесплатная парковочная зона повысит комфорт и безопасность жителей и гостей области, разгрузит подъездной путь к терминалу и уменьшит число нарушителей, которые занимают для парковки проезжую часть, создавая помехи другим участникам движения.

В рамках первого этапа строительства подъезда к терминалу аэропорта «Богашево» в 2019 году уже построена бесплатная парковочная площадка на 132 машиноместа справа от автомобильной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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