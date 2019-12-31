Томичей приглашают на городской новогодний праздник 1 января
В первый день нового года томичей приглашают на музыкально-танцевальную программу на площади Новособорной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
1 января в 17.00 на главной городской площади пройдет яркая музыкально-танцевальная программа «Новогодний драйв». Гостей праздника ждут конкурсы, танцевальные баттлы, веселые снеговики-аниматоры, творческие номера и артисты от шоу-группы «Первый день Помпеи», стильный ведущий Никита Останин и DJ Sheraboker.
Каждый участник получит новогодний сувенир от Деда Мороза и Снегурочки, сможет рассказать стихотворение или спеть песенку в турнире «Новогоднее караоке», а так же сделать фотографию на память.
ИСТОЧНИК KP.RU
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