2019-12-30T09:18:05+03:00
Общество

С понедельника городские службы в Томске переведены в круглосуточный режим

На праздники власти обещали обеспечить бесперебойную работу транспорта и коммунальных структур
Антонина Ленская
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Даже в новогоднюю ночь телефоны экстренных служб стоит держать под рукой.Даже в новогоднюю ночь телефоны экстренных служб стоит держать под рукой.Фото: из открытых источников
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В новогоднюю ночь и праздничные дни будет обеспечена работа коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и общественного транспорта. Такую задачу в понедельник поставил перед подчиненными мэр Томска Иван Кляйн.

На сайте городской администрации в помощь жителям размещены телефоны экстренных служб. Также можно обращаться в «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005.

Сообщить о пожарах томичи смогут с помощью мобильных по тел. 101, вызвать сотрудников полиции – по тел. 102, сотрудников скорой медицинской помощи – по тел. 103, специалистов газовой службы – по тел. 104.

Также горожане в случае необходимости могут вызвать сотрудников поисково-спасательной службы по тел. 003 или 76-00-46; позвонить в бюро регистрации несчастных случаев по тел. 41-33-41.

Оперативную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефонам центральной диспетчерской службы: 28-29-05 и 28-29-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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