2019-12-30T08:48:19+03:00
Общество

Чтобы не остаться без телевизора в новогоднюю ночь, томич погасил долг

Перед этим он пытался продать машину
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Пресс-служба УФССП России по Томской областиПресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Стимулом погасить долг для жителя Парабельского района стал запрет на регистрацию машины в ГИБДД и арест телевизора перед Новым годом.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, история началась с того, что сельчанин, будучи в нетрезвом виде за рулем, попал в аварию. Тогда его лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 000 рублей.

Поскольку рассчитываться тот не спешил, было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав вынесла запрет в ГИБДД на совершение регистрационных действий с автомобилем, за рулем которого находился должник в момент ДТП (Volkswagen Jetta 2008 г.в.).

Не желая исполнять судебное решение, житель Парабели попытался продать авто знакомому. Однако пристав заподозрила, что такая быстрая сделка – это попытка избежать ареста имущества.

Сотрудник отдела приехала на адрес проживания должника, чтобы наложить арест на иномарку, но машины на месте не оказалось.

Тогда должника поставили в известность о том, что объявят автомобиль в розыск, а арестуют пока телевизор.

Эффект от этой встречи не заставил себя долго ждать: через полчаса после ареста должник пришел в отдел и оплатил штраф вместе с исполнительским сбором.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В зимней школе Томского госуниверситета прошли курс студентки из Сингапура
С понедельника городские службы в Томске переведены в круглосуточный режим
Чтобы не остаться без телевизора в новогоднюю ночь, томич погасил долг
Более 2 тысяч томичей стали участниками проекта «От классиков – к современникам»
В Томской области задержали сельчанина с боеприпасами
Томский автовокзал будет работать в новогодние праздники по особому режиму
Маленькие томичи смогут звонить по телефону доверия в новогодние праздники круглосуточно
Три томских студентки пострадали в ночном ДТП
В деревне Лоскутово под Томском заработает станция водоподготовки
В 2020 году у Томска появятся обновленные герб и флаг
Первого января состоится забег на 2020 метров в центре Томска
Томскстат проанализировал цены на продукты по Сибирскому округу
Томскстат проанализировал цены на продукты по Сибирскому округу
Что будут есть заключенные томских колоний в новогоднюю ночь
Томич попробует установить рекорд Гиннеса, подняв 50 тонн
В праздничные дни только 6 аптек в Томске будут работать круглосуточно
Томский кооператив оплатил около миллиона рублей, чтобы не лишиться земли и зданий
В Томской области магазин заплатит 25 тысяч рублей за торговлю поддельным «Reebok»
30 человек эвакуировали из-за замыкания бойлера в Томске