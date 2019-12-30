Чтобы не остаться без телевизора в новогоднюю ночь, томич погасил долг

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-30T08:48:19+03:00

Перед этим он пытался продать машину

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Стимулом погасить долг для жителя Парабельского района стал запрет на регистрацию машины в ГИБДД и арест телевизора перед Новым годом.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, история началась с того, что сельчанин, будучи в нетрезвом виде за рулем, попал в аварию. Тогда его лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 000 рублей.

Поскольку рассчитываться тот не спешил, было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав вынесла запрет в ГИБДД на совершение регистрационных действий с автомобилем, за рулем которого находился должник в момент ДТП (Volkswagen Jetta 2008 г.в.).

Не желая исполнять судебное решение, житель Парабели попытался продать авто знакомому. Однако пристав заподозрила, что такая быстрая сделка – это попытка избежать ареста имущества.

Сотрудник отдела приехала на адрес проживания должника, чтобы наложить арест на иномарку, но машины на месте не оказалось.

Тогда должника поставили в известность о том, что объявят автомобиль в розыск, а арестуют пока телевизор.

Эффект от этой встречи не заставил себя долго ждать: через полчаса после ареста должник пришел в отдел и оплатил штраф вместе с исполнительским сбором.

ИСТОЧНИК KP.RU