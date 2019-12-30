Более 2 тысяч томичей стали участниками проекта «От классиков – к современникам»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-30T08:15:55+03:00

Проект особенно популярен у молодежи Томского района Фото: из открытых источников

Встречи с писателями продлятся до лета 2020 года

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За два месяца реализации просветительского проекта «От классиков – к современникам», стартовавшего в ноябре этого года, томские писатели провели более 50 творческих встреч в Томске и Томском районе, участниками которых стали 2200 любителей литературы.

Напомним, проект Томской областной писательской организации в 2019 году победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Его реализация стала возможной благодаря изданию уникального 9-томника «Библиотека томской поэзии и прозы», выпущенного при поддержке губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

«Большинство посетителей встреч – это студенты и школьники. Мероприятия проходят в неформальной обстановке, разворачивается откровенный диалог писателей с молодежью по самым насущным проблемам современности», – отметил заместитель руководителя проекта, член Союза писателей России Дмитрий Барчук.

В настоящее время основные мероприятия акции «От классиков – к современникам» разворачиваются на территории Томского района. Помимо 9 томов сборника «Библиотека томской поэзии и прозы», писатели дарят каждой школе и библиотеке по экземпляру 14-томника «Томская классика».

Творческие встречи в муниципалитете сопровождаются читательскими конференциями «Томская литература: ХIХ-ХХI век», на которых гостей знакомят с богатыми литературными традициями и историей региона.

В общей сложности до лета 2020 года томские писатели в рамках проекта посетят 195 учреждений образования и социальной сферы Томска и Томского района. В дальнейшем литераторы планируют охватить проектом все муниципалитеты региона.

ИСТОЧНИК KP.RU