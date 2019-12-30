2019-12-30T08:08:49+03:00
Происшествия

В Томской области задержали сельчанина с боеприпасами

У него нашли 37 патронов в доме
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В Верхнекетском районе Томской области обнаружили подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Как сообщили в УМВД региона, им оказался житель поселка Сайга, 1969 года рождения. Мужчина уже имел судимость и без всяких документов хранил патроны калибра 5,6 мм в количестве 37 штук в своей квартире. Патроны были изъяты сотрудниками полиции.

На нарушителя закона завели уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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