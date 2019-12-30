Маленькие томичи смогут звонить по телефону доверия в новогодние праздники круглосуточно
Квалифицированные психологи-консультанты детского телефона доверия помогут в вопросах, связанных с психологическими проблемами детей и детско-родительскими отношениями. Общение с психологом анонимно, но при желании можно представиться.
Звонить нужно по номеру 8-800-2000-122.
Добавим, что детский телефон доверия действует в Томской области с 2010 года под кураторством областного департамента по вопросам семьи и детей и всероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно в Томской области на детский телефон доверия поступает более 7,5 тысячи обращений от взрослых и детей.
ИСТОЧНИК KP.RU