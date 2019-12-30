2019-12-30T07:39:16+03:00
Общество

Маленькие томичи смогут звонить по телефону доверия в новогодние праздники круглосуточно

Бесплатная психологическая поддержка для детей и подростков заступает на дежурство
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Дети смогут сообщить о своих проблемах специалистамДети смогут сообщить о своих проблемах специалистамФото: из открытых источников
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Квалифицированные психологи-консультанты детского телефона доверия помогут в вопросах, связанных с психологическими проблемами детей и детско-родительскими отношениями. Общение с психологом анонимно, но при желании можно представиться.

Звонить нужно по номеру 8-800-2000-122.

Добавим, что детский телефон доверия действует в Томской области с 2010 года под кураторством областного департамента по вопросам семьи и детей и всероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно в Томской области на детский телефон доверия поступает более 7,5 тысячи обращений от взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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