Маленькие томичи смогут звонить по телефону доверия в новогодние праздники круглосуточно

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-30T07:39:16+03:00

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Квалифицированные психологи-консультанты детского телефона доверия помогут в вопросах, связанных с психологическими проблемами детей и детско-родительскими отношениями. Общение с психологом анонимно, но при желании можно представиться.

Звонить нужно по номеру 8-800-2000-122.

Добавим, что детский телефон доверия действует в Томской области с 2010 года под кураторством областного департамента по вопросам семьи и детей и всероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно в Томской области на детский телефон доверия поступает более 7,5 тысячи обращений от взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU