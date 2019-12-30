Три томских студентки пострадали в ночном ДТП

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-30T07:28:20+03:00

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В воскресенье, 29 декабря, около 00.15 на пересечении улиц Водяная и Пролетарская столкнулись автомобили Toyota Carina и Toyota Alphard.

В результате три девушки-пассажира минивэна Alphard (две 17-летние и 19-летняя девушки) с травмами были доставлены в больницу, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"По предварительной информации, 43-летний мужчина-водитель Toyota Carina, выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги на главную, не выполнил требование дорожного знака "Движение без остановки запрещено". После столкновения автомобиль Toyota Alphard продолжил движение и совершил наезд на опору освещения", – сказано в сообщении.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: город Томск, улица Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552", – добавляется в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU