В 2020 году у Томска появятся обновленные герб и флаг

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-28T12:58:27+03:00

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Одним из наиболее важных вопросов, которые рассмотрели депутаты в 2019 году, стало утверждение обновленного дизайна герба и флага Томска. Об этом сегодня на заключительном собрании городской Думы заявил ее председатель Сергей Панов.

Напомним, обновленный вариант официальных символов города депутаты утвердили в августе. Символика города прослеживается с XVII века, современный герб ведет свое начало с 1785 года. В нынешнем виде он был выбран в 2003-м, однако оставался не утвержденным Геральдическим советом при Президенте РФ. Над новым дизайном трудились геральдисты и историки, дизайнеры, архитекторы и художники, эксперты университетов и музеев.

Отныне у герба изменится очертания и размер короны, расположение серебряного скачущего коня, оттенок щита (на более темный), цвет девизной ленты и цвет литер (зеленые буквы на серебряном фоне). У флага изменен фон и убрана белая полоса, ранее занимавшая треть поля.

Таким образом, предлагается рисунок флага в виде одноцветного зеленого полотнища с единственной одноцветно белой фигурой коня.

Ожидается, что зарегистрировать новый дизайн томских символов Геральдический совет должен в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU