Первого января состоится забег на 2020 метров в центре Томска
Томские любители бега встретятся 1 января на площади Новособорной, чтобы вместе пробежать 2020 метров по улицам Советской, Герцена и переулку Спортивному. Старт новогоднего забега «Сердце Сибири» будет дан в 12 часов от Дома ученых (ул. Советская, 45).
Участвовать в забеге «Сердце Сибири» могут все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Организаторы уточняют, что выйти на дистанцию можно и в кроссовках, и в валенках. Заявки на участие в спортивном мероприятии уже подали несколько сотен энтузиастов.
Забег пройдет без перекрытия улично-дорожной сети и приостановки общественного транспорта. На праздничной площади будут работать ледовые горки и играть новогодняя музыка.
Участие в забеге бесплатное, однако необходимо пройти регистрацию на сайте: tomskmarathon.ru/register. Медицинская справка не требуется.
ИСТОЧНИК KP.RU