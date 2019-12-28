2019-12-28T12:54:43+03:00
Общество

Первого января состоится забег на 2020 метров в центре Томска

Выйти на символическую дистанцию можно даже в валенках
Антонина Ленская
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Для участия в новогоднем забеге требуется только собственное желание – и регистрация!Для участия в новогоднем забеге требуется только собственное желание – и регистрация!Фото: из открытых источников
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Томские любители бега встретятся 1 января на площади Новособорной, чтобы вместе пробежать 2020 метров по улицам Советской, Герцена и переулку Спортивному. Старт новогоднего забега «Сердце Сибири» будет дан в 12 часов от Дома ученых (ул. Советская, 45).

Участвовать в забеге «Сердце Сибири» могут все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Организаторы уточняют, что выйти на дистанцию можно и в кроссовках, и в валенках. Заявки на участие в спортивном мероприятии уже подали несколько сотен энтузиастов.

Забег пройдет без перекрытия улично-дорожной сети и приостановки общественного транспорта. На праздничной площади будут работать ледовые горки и играть новогодняя музыка.

Участие в забеге бесплатное, однако необходимо пройти регистрацию на сайте: tomskmarathon.ru/register. Медицинская справка не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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