Что будут есть заключенные томских колоний в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-27T14:02:45+03:00

Как в СИЗО и изоляторах проведут главный праздник года?

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Следственные изоляторы, воспитательная и исправительные колонии Томской области готовятся к встрече Нового года.

Как сообщили в пресс-службе томской ИК-3, начальники учреждений поздравят всех с самым долгожданным праздником, наградят победителей конкурса плакатов и откроют торжественные мероприятия - театрализованные представления и концерты. В новогоднюю ночь по приказу начальников СИЗО и колоний изменится распорядок дня: отбой с 22 часов перенесут на час ночи, чтобы у осужденных была возможность посмотреть праздничные телепередачи. Первого января подъем переносится на 9.00 вместо 6 часов утра.

В столовых повара приготовят специальное меню: салат из капусты и огурцов, винегрет, гречка с мясом и соусом, котлеты из свинины, рыба, тушеная с овощами, мясной гуляш, овощное рагу с жареной рыбой, щи, гороховый суп и компот из сухофруктов. Осужденным подросткам предложат творожные сырники, плов, битки по-белорусски, борщ со сметаной, фруктовый сок и печенье.

В ведомственных магазинах, работающих на режимных территориях, воспитанницы активно покупают торты, шоколадки, леденцы и газированную воду.

Взрослые осужденные предпочитают вареные, копченые колбасы и сало, мандарины, лимоны.

Здесь можно заказать и готовые блюда из местной столовой – сельдь под шубой, оливье, пельмени, манты, шашлыки и мясо-гриль. Индивидуальные заказы стали обычной практикой.

Например, осужденному ИК-4 к Новому году привезли ананас с томской торговой базы, а несовершеннолетним воспитанницам - 30 кондитерских подарков. В следующем году такой торговый формат расширится, по заявкам в колонии будут привозить свежие фрукты и молочные продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU