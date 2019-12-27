2019-12-27T13:20:52+03:00
Спорт

Томич попробует установить рекорд Гиннеса, подняв 50 тонн

В турнире по гиревому спорту примет участие 31 спортсмен со всей области
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: с личной страницы Сергея Коршунова ВконтактеФото: с личной страницы Сергея Коршунова ВконтактеФото: из открытых источников
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В субботу, 28 декабря, в Томском политехническом университете пройдет Всероссийская акция по гиревому спорту «Новогодний рывок 2020». Как сообщили в пресс- службе вуза, политехники планируют установить мировой рекорд.

Акция пройдет в 11:00 в 9-м корпусе Томского политеха (ул. А. Иванова, 4\1). Особенностью турнира станет попытка установить новый мировой рекорд. Мастер спорта России, неоднократный чемпион России среди студентов, старший тренер-преподаватель ТПУ Сергей Коршунов намерен поднять 24-килограммовую гирю 2 084 раза, тем самым в общей сумме подняв вес в 50 тонн.

- В 2013 году я поднял гирю в 16 килограммов 2 015 раз, в прошлом году — гирю в 20 кг: до этого никто в России такого не делал. В этом году хочу установить новый мировой рекорд, который будет занесен в книгу Гиннеса, — говорит Сергей Коршунов. Кроме того, в турнире примут участие 31 спортсмен со всей области: спортсмены-одиночки и команды.

В этом году в состязании каждый спортсмен должен выполнить без остановки 2 020 подъемов 20-килограммовой гири без учета времени.

Для тех, кто не сможет прийти на мероприятие, организаторы будут вести прямую трансляцию в официальной группе «Спортивная организация студентов ТПУ» во «ВКонтакте».

Напомним, акция «Новогодний рывок» впервые прошла в Томском политехе в 2012 году, после чего стала ежегодным мероприятием. Инициативу подхватили другие регионы страны, в которых акция проходит под названием «Русский рывок».

Фото: с личной страницы Сергея Коршунова Вконтакте Фото: из открытых источников

Фото: с личной страницы Сергея Коршунова ВконтактеФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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