В праздничные дни только 6 аптек в Томске будут работать круглосуточно

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-27T12:17:04+03:00

Уточнить график работы аптек можно будет по телефону "горячей линии". Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

В Новый год и нерабочие январские дни в круглосуточном режиме будут работать следующие аптеки:

- аптека № 10 УМП «Томскфармация» (Герцена, 55), - аптека «Лека» (Фрунзе, 92), - аптека «Живая» (Пушкина, 27), - «Планета здоровья» (Ленина, 84), - аптеки «Мой доктор» (Иркутский тракт, 65, и Комсомольский, 37 б)».

Также в Томске и Северске не прекратится работа отделов льготного отпуска лекарств. В Томске — в «Губернской аптеке» (пр. Ленина, 54) 31 декабря и 4, 6, 8 января с 10:00 до 16:00. В Северске отдел льготного отпуска лекарств будет работать также в «Губернской аптеке» (Коммунистический, 64) 31 декабря с 10:00 до 15:00, 3, 6 и 8 января с 10:00 до 16:00.

Уточнить график работы аптек и медорганизаций Томской области в новогодние каникулы можно по телефонам: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.

ИСТОЧНИК KP.RU