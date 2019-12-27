2019-12-27T12:17:04+03:00
Здоровье

В праздничные дни только 6 аптек в Томске будут работать круглосуточно

Список разместили в telegram-канале «Область здоровья»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Уточнить график работы аптек можно будет по телефону "горячей линии".Уточнить график работы аптек можно будет по телефону "горячей линии".Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Новый год и нерабочие январские дни в круглосуточном режиме будут работать следующие аптеки:

- аптека № 10 УМП «Томскфармация» (Герцена, 55), - аптека «Лека» (Фрунзе, 92), - аптека «Живая» (Пушкина, 27), - «Планета здоровья» (Ленина, 84), - аптеки «Мой доктор» (Иркутский тракт, 65, и Комсомольский, 37 б)».

Также в Томске и Северске не прекратится работа отделов льготного отпуска лекарств. В Томске — в «Губернской аптеке» (пр. Ленина, 54) 31 декабря и 4, 6, 8 января с 10:00 до 16:00. В Северске отдел льготного отпуска лекарств будет работать также в «Губернской аптеке» (Коммунистический, 64) 31 декабря с 10:00 до 15:00, 3, 6 и 8 января с 10:00 до 16:00.

Уточнить график работы аптек и медорганизаций Томской области в новогодние каникулы можно по телефонам: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что будут есть заключенные томских колоний в новогоднюю ночь
Томич попробует установить рекорд Гиннеса, подняв 50 тонн
В праздничные дни только 6 аптек в Томске будут работать круглосуточно
Томский кооператив оплатил около миллиона рублей, чтобы не лишиться земли и зданий
В Томской области магазин заплатит 25 тысяч рублей за торговлю поддельным «Reebok»
30 человек эвакуировали из-за замыкания бойлера в Томске
"Ключница" из Томской области обокрала своего знакомого
В новогодние каникулы томские почтовые отделения изменят график работы
До -35С мороза ожидается в Томске в эти выходные
100 процентов: Томская область выполнила план по капремонту
Специалисты выявили возраст археологического объекта в Томском районе
В райцентре Бакчар Томской области открылся современный кинозал
Томская область получит 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты
В праздники томские медучреждения будут работать по специальному графику
Президент назначил нового прокурора Томской области
Томича спасли от ампутации ноги в больнице скорой медицинской помощи
ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой светофор упал на томича
Томские ученые разработали повязки для заживления слизистой во рту
В Томске власти добавят денег на вывоз снега в будущем году
В этом году 58 пар поженились в томских исправительных колониях
Ночью в Томске произошел пожар в деревянном доме из «списка-701»
Выставка «Ремесла Томского края» открылась сегодня в художественном музее
Директором Томского медицинского центра РАН назначен Вадим Степанов
В Томске отобрали подрядчиков по ремонту дорог в 2020 году
Стоимость проезда в маршрутке в новогоднюю ночь вырастет до 42 рублей
Томич получил 19 лет за убийство студента из Алжира