Томский кооператив оплатил около миллиона рублей, чтобы не лишиться земли и зданий
Производственно-транспортный кооператив в Томском районе задолжал полмиллиона рублей за аренду земли муниципалитету, а также налоговые платежи. Вместе с исполнительским сбором сумма долга составила около 900 000 рублей. Как сообщили в службе судебных приставов региона, пришлось даже подать информацию в Росреестр на запрет сделок с недвижимостью организации.
Поскольку данная мера не возымела действия на должника, пристав наложил арест на данное землю и здания, а впоследствии передал все на оценку. Руководитель кооператива не придал значения и этому факту.
Ситуация изменилась, когда пришли результаты оценки, а весь комплекс недвижимости готовы были передать на реализацию.
Ознакомившись с документами, руководитель организации через несколько дней погасил долг, после чего арест с имущества был снят.
ИСТОЧНИК KP.RU