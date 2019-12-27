2019-12-27T12:08:26+03:00
Экономика

Томский кооператив оплатил около миллиона рублей, чтобы не лишиться земли и зданий

До этого руководство не спешило разбираться с долгами
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Ситуация изменилась, когда пришли результаты оценкиСитуация изменилась, когда пришли результаты оценкиФото: из открытых источников
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Производственно-транспортный кооператив в Томском районе задолжал полмиллиона рублей за аренду земли муниципалитету, а также налоговые платежи. Вместе с исполнительским сбором сумма долга составила около 900 000 рублей. Как сообщили в службе судебных приставов региона, пришлось даже подать информацию в Росреестр на запрет сделок с недвижимостью организации.

Поскольку данная мера не возымела действия на должника, пристав наложил арест на данное землю и здания, а впоследствии передал все на оценку. Руководитель кооператива не придал значения и этому факту.

Ситуация изменилась, когда пришли результаты оценки, а весь комплекс недвижимости готовы были передать на реализацию.

Ознакомившись с документами, руководитель организации через несколько дней погасил долг, после чего арест с имущества был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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