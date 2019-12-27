2019-12-27T11:51:57+03:00
Общество

В Томской области магазин заплатит 25 тысяч рублей за торговлю поддельным «Reebok»

А сами вещи отправят на уничтожение
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: прокуратура Томской областифото: прокуратура Томской областиФото: из открытых источников
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Прокуратура Кожевниковского района провела рейд и обнаружила точку, где продавали спортивную одежду с товарным знаком «Reebok». Партия оказалась поддельной, а документы на вещи у владельца магазина, предпринимателя из Новосибирска, отсутствовали.

Каких-либо договоров с правообладателем товарного знака «Reebok» им не заключались.

По итогам проверки на бизнесмена возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ (за незаконное воспроизведение чужого товарного знака).

В ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде сторона обвинения потребовала привлечь предпринимателя к административной ответственности.

Согласившись с позицией прокурора, суд назначил виновному наказание штраф - 25 тысяч рублей с конфискацией контрафактной продукции и ее последующим уничтожением. Судебное решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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