30 человек эвакуировали из-за замыкания бойлера в Томске
Сегодня утром, 27 декабря, в пожарно-спасательную службу МЧС поступило сообщение о задымлении в двухэтажном шлакоблочном жилом доме на ул. Алтайской, 153 а. По данным пресс-службы, оно пришло в 08:38 утра.
На вызов было направлено 29 человек и 7 единиц техники. Прибыв на место, пожарные приступили к поиску источника задымления и эвакуации жителей дома.
Из квартир было выведено около 30 человек. В одной из них спасатели услышали крики о помощи: «Помогите!». Дверь взламывать не пришлось: девушка-инвалид подползла к двери и открыла ее сама. Пожарные эвакуировали и разместили подростка в автомобиле штаба пожаротушения.
"В результате в квартире на первом этаже в ванной комнате обгорели пластиковые панели и стена на площади полтора квадратных метра. Чтобы огонь не распространился по пустотным перекрытиям, пожарным пришлось вскрыть обшивку стены и деревянный пол на лестничной площадке второго этажа", - говорится в сообщении.
К счастью, пострадавших не оказалось.
Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание бойлера. После того как возгорание было ликвидировано, жителей запустили в квартиры.
фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской областиФото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU