2019-12-27T11:06:01+03:00
Происшествия

30 человек эвакуировали из-за замыкания бойлера в Томске

Пожар произошел в двухэтажном шлакоблочном доме на Алтайской
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской областифото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской областиФото: из открытых источников
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Сегодня утром, 27 декабря, в пожарно-спасательную службу МЧС поступило сообщение о задымлении в двухэтажном шлакоблочном жилом доме на ул. Алтайской, 153 а. По данным пресс-службы, оно пришло в 08:38 утра.

На вызов было направлено 29 человек и 7 единиц техники. Прибыв на место, пожарные приступили к поиску источника задымления и эвакуации жителей дома.

Из квартир было выведено около 30 человек. В одной из них спасатели услышали крики о помощи: «Помогите!». Дверь взламывать не пришлось: девушка-инвалид подползла к двери и открыла ее сама. Пожарные эвакуировали и разместили подростка в автомобиле штаба пожаротушения.

"В результате в квартире на первом этаже в ванной комнате обгорели пластиковые панели и стена на площади полтора квадратных метра. Чтобы огонь не распространился по пустотным перекрытиям, пожарным пришлось вскрыть обшивку стены и деревянный пол на лестничной площадке второго этажа", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших не оказалось.

Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание бойлера. После того как возгорание было ликвидировано, жителей запустили в квартиры.

фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области Фото: из открытых источников

фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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