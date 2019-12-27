"Ключница" из Томской области обокрала своего знакомого

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-27T08:11:58+03:00

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В городе Стрежевом на севере Томской области полицейские задержали гражданку с целым комплектом ключей. Как сообщили в УМВД региона, в дежурную часть поступило заявление от местного жителя о хищении сотового телефона и планшета.

Вскоре удалось найти подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 40-летняя стрежевчанка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. По предварительным данным, женщина при помощи комплекта ключей, открыла входную дверь и проникла в квартиру своего знакомого. Воспользовавшись тем, что хозяина не было дома, она похитила сотовый телефон и планшет с картой памяти, причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму более 40000 рублей. Все похищенное изъяли. На "ключницу" завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU