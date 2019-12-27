В новогодние каникулы томские почтовые отделения изменят график работы
Стало известно, как будут работать почтовые отделения по всей стране. Так, 31 декабря сотрудники будут обсуживать томичей по установленному графику с сокращением времени работы на 1 час.
1, 2 и 7 января являются выходными днями для всех отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
В районах области пенсии и пособия будут доставлять по графику с учетом особенностей организации на конкретной территории.
В мобильном приложении Почты России можно будет оперативно уточнить работу конкретного отделения.
ИСТОЧНИК KP.RU