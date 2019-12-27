2019-12-27T07:47:59+03:00
Общество

В новогодние каникулы томские почтовые отделения изменят график работы

Три дня объявлены выходными днями, когда двери будут закрыты
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Удобнее всего будет воспользоваться мобильным приложением Почты в праздничные дниУдобнее всего будет воспользоваться мобильным приложением Почты в праздничные дниФото: из открытых источников
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Стало известно, как будут работать почтовые отделения по всей стране. Так, 31 декабря сотрудники будут обсуживать томичей по установленному графику с сокращением времени работы на 1 час.

1, 2 и 7 января являются выходными днями для всех отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

В районах области пенсии и пособия будут доставлять по графику с учетом особенностей организации на конкретной территории.

В мобильном приложении Почты России можно будет оперативно уточнить работу конкретного отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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