До -35С мороза ожидается в Томске в эти выходные

СЕГОДНЯ 06:55 2019-12-27T06:55:48+03:00

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Похолодание, которое пришло в наш город в четверг, сегодня только усилилось. Если ранним утром столбик термометра показывал - 23С, то в пятницу днем за окном уже - 34С мороза, но к вечеру обещают небольшое потепление до -31С.

В субботу, 28 декабря,по данным томского гидрометцентра, вновь похолодает. Самая минимальная температура ожидается утром, в 4-7 утра будет - 35С, к обеду начнет теплеть - до -30С. В воскресенье, 29 декабря, утром сохранится тридцатиградусный мороз, но к вечеру будет до -20С. Ощущаемого потепления стоит ждать только к понедельнику, 30 декабря, когда воздух прогреется до -14С днем. Несмотря на похолодание, будет почти безветренно, максимальная скорость ветра до 3-5 м/с. На дорогах местами гололедица. В связи с получением данного прогноза ГИБДД рекомендует автовладельцам быть особо внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU