2019-12-27T06:33:01+03:00
Недвижимость

100 процентов: Томская область выполнила план по капремонту

За год профинансированы работы более чем на миллиард рублей
Антонина Ленская
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Строительные компании занимаются капремонтом жилья круглый год.Строительные компании занимаются капремонтом жилья круглый год.Фото: из открытых источников
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Подрядные организации завершили ремонтные работы в 188 многоквартирных домах в городах и районах области. За год жилищные условия улучшились для 24 тысяч человек, сообщил гендиректор Регионального фонда капитального ремонта Николай Савотин.

- В 2019 году фонд профинансировал работ на 1,1 млрд рублей. С начала года строители заменили 107 лифтов в 37 многоэтажках, отремонтировали 122 крыши, фасады 12 домов. Еще в 21 многоквартирном доме подрядчики выполнили капремонт внутренних инженерных систем. Подвалы отремонтированы в двух домах, фундамент - в трех, - рассказал он. - Кроме того, специалисты разработали проектно-сметную документацию для 79 домов, которые планируется капитально отремонтировать в ближайшие три года.

Заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто отметил: «В 2019 году Томская область добилась стопроцентного исполнения программы, что ставит перед нами еще более высокую планку.

Сегодня в пуле основных подрядчиков по программе капремонта 62 строительные организации. И наше главное требование к ним - идти в ногу со временем и применять современные технические решения».

К началу декабря собираемость взносов за капремонт составляла 98 процентов; всего с населения был собран миллиард рублей. По словам Н. Савотина, после завершения всех расчетов собираемость достигнет 100 процентов. Лидерами по собираемости взносов за капремонт в 2019 году стали ЗАТО Северск, Асиновский район и город Стрежевой.

Областной фонд капремонта уже приступил к реализации плана 2020 года. Строительные работы стартовали на 96 объектах на общую сумму 551 млн рублей. Продолжаются конкурсные процедуры по определению подрядчиков для 24 многоэтажек на сумму 42 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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