2019-12-27T06:30:16+03:00
История современности

Специалисты выявили возраст археологического объекта в Томском районе

Памятник «Поселение Казанка I» возник в эпоху неолита
Антонина Ленская
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На территории поселения еще предстоит провести полевые археологические работы.На территории поселения еще предстоит провести полевые археологические работы.Фото: из открытых источников
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Археологи определили границы и примерный возраст объекта археологического наследия «Поселение Казанка I» в Томском районе. Согласно заключению, памятник возник две тысячи лет до нашей эры - в эпоху неолита. Работы на объекте провели специалисты ООО «Сибирская археология».

На глубине около полуметра в древнем поселении археологи обнаружили более 350 находок. Это фрагменты орнаментированных керамических сосудов, заготовки различных изделий, отходы каменного производства, сломанные орудия из камня, в том числе шлифовальное тесло. Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина подписала приказ, утверждающий границы «Поселения Казанка I» и устанавливающий особый режим использования земель в границах выявленного объекта. «Культурную принадлежность найденного поселения еще предстоит определить в ходе полевых археологических работ», - добавила она.

Объект археологического наследия «Поселение Казанка I» выявлен на территории Томского района в 2017 году. Тогда же для обеспечения сохранности древняя находка была внесена в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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