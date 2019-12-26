В райцентре Бакчар Томской области открылся современный кинозал

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-26T13:35:55+03:00

Бакчарский район – уже 12-й в Томской области, где при поддержке Фонда кино появилось новое оборудование. Фото: из открытых источников

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Сегодня в Бакчарском районном доме культуры состоялось торжественное открытие обновленного кинозала, модернизированного в рамках национального проекта «Культура». Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Бакчар получил 5 млн рублей на поставку цифрового (звукового) оборудования для кинопоказов по итогам 6-го конкурса Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

В зале районного Дома культуры установлены цифровой кинопроектор с линзой и лампой, сервер воспроизведения, киноэкран, система для 3D-показа, звуковой кинопроцессор, колонки окружения, оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования. В день открытия бакчарцы увидят всероссийские кинопремьеры: драму «Союз спасения», мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4», комедию «Холоп». Затем кинозал будет принимать зрителей по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Отметим, что с 2019 года мероприятия по созданию условий для показа отечественных фильмов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек включены в нацпроект «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU