2019-12-26T13:35:55+03:00
Звезды

В райцентре Бакчар Томской области открылся современный кинозал

Новое оборудование получено в рамках нацпроекта «Культура»
Антонина Ленская
Поделиться:
Бакчарский район – уже 12-й в Томской области, где при поддержке Фонда кино появилось новое оборудование.Бакчарский район – уже 12-й в Томской области, где при поддержке Фонда кино появилось новое оборудование.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня в Бакчарском районном доме культуры состоялось торжественное открытие обновленного кинозала, модернизированного в рамках национального проекта «Культура». Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Бакчар получил 5 млн рублей на поставку цифрового (звукового) оборудования для кинопоказов по итогам 6-го конкурса Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

В зале районного Дома культуры установлены цифровой кинопроектор с линзой и лампой, сервер воспроизведения, киноэкран, система для 3D-показа, звуковой кинопроцессор, колонки окружения, оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования. В день открытия бакчарцы увидят всероссийские кинопремьеры: драму «Союз спасения», мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4», комедию «Холоп». Затем кинозал будет принимать зрителей по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Отметим, что с 2019 года мероприятия по созданию условий для показа отечественных фильмов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек включены в нацпроект «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В райцентре Бакчар Томской области открылся современный кинозал
Томская область получит 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты
В праздники томские медучреждения будут работать по специальному графику
Президент назначил нового прокурора Томской области
Томича спасли от ампутации ноги в больнице скорой медицинской помощи
ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой светофор упал на томича
Томские ученые разработали повязки для заживления слизистой во рту
В Томске власти добавят денег на вывоз снега в будущем году
В этом году 58 пар поженились в томских исправительных колониях
Ночью в Томске произошел пожар в деревянном доме из «списка-701»
Выставка «Ремесла Томского края» открылась сегодня в художественном музее
Директором Томского медицинского центра РАН назначен Вадим Степанов
В Томске отобрали подрядчиков по ремонту дорог в 2020 году
Стоимость проезда в маршрутке в новогоднюю ночь вырастет до 42 рублей
Томич получил 19 лет за убийство студента из Алжира