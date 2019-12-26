2019-12-26T13:33:21+03:00
Экономика

Томская область получит 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты

В администрации региона назвали эту сумму беспрецедентной
Антонина Ленская
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Среди российских регионов Томская область одной из первых завершила годовой план дорожного проекта.Среди российских регионов Томская область одной из первых завершила годовой план дорожного проекта.Фото: из открытых источников
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В 2020 2022 годах по распоряжению Правительства РФ Томская область получит от федерального центра 3,5 млрд рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, в 2020 году Федерация выделит около 500 млн руб. на четвертый этап строительства транспортной развязки с железной дорогой Томск–Тайга на 76-м километре. На продолжение реконструкции автодороги Камаевка–Асино–Первомайское планируется затратить 2,3 млрд руб. (в 2021-м – миллиард рублей, в 2022 году – 1,3 млрд). Еще 330 млн руб. пойдет на завершение строительства подъезда к терминалу аэропорта «Богашево».

На меры развития дорожного хозяйства по государственной программе «Развитие транспортной системы» Томская область получит за три года 360 млн руб. Эти средства (ежегодно по 120 млн) будут направлены на автоматизацию процессов управления дорожным движением.

– Дорожная отрасль региона никогда не видела таких федеральных государственных инвестиций, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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