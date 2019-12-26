В праздники томские медучреждения будут работать по специальному графику

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-26T13:31:03+03:00

Несмотря на праздники, томичам советуют держать под рукой контакты медицинских служб. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020-го медицинские учреждения Томской области будут работать по специальному графику. Экстренную медпомощь жители смогут получить круглосуточно независимо от места проживания.

График работы «скорой медицинской помощи» в Томске и районах останется ежедневным и круглосуточным. Вызов с городского телефона - 03, с мобильного - 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области.

Травматологические пункты будут работать круглосуточно. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 45-19-04). Взрослым - в городской клинической больнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 41-98-49), медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 64-78-62), поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58) и ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. 30-94-11).

По профилю «челюстно-лицевая хирургия» неотложная помощь будет предоставляться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96). По профилю «офтальмология» будут работать Томская ОКБ и клиника СибГМУ (пр. Ленина, 4).

При острой зубной боли неотложная помощь детям и взрослым будет оказана в стоматологической поликлинике (ул. Набережная реки Ушайки, 6).

Хирургические кабинеты будут работать с 10 до 15 часов. Так, 31 декабря можно обратиться в больницу № 2 (ул. Гагарина, 4) и поликлинику № 10 (пр. Мира, 17); 1 января - в городскую клиническую больницу № 3 и поликлинику № 4 (ул. 79-й Гв. дивизии, 3/2).

2 января будут работать медсанчасть № 2 и поликлиника № 1 (пр. Ленина, 51). 3 января пациентов примут поликлиника № 8 (пр. Комсомольский, 62) и поликлиника № 10; 4 января - горбольница № 3 и поликлиника № 3 (ул. Профсоюзная, 16). 5 января дежурят медсанчасть № 2 и межвузовская поликлиника (ул. Киевская, 74), 6 января - поликлиника № 4 и поликлиника № 8, 7 января - горбольница № 3 и поликлиника № 3, 8 января - медсанчасть № 2 и поликлиника № 1.

Уточнить режим работы медучреждений и аптек в каникулы можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации. Тел. (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU