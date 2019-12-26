Президент назначил нового прокурора Томской области

СЕГОДНЯ 07:44 2019-12-26T07:44:31+03:00

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Александр Семенов станет новым прокурором Томской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин от 25 декабря 2019 года.

Семенова назначили на пятилетний срок, согласно действующему законодательству.

Напомним, в сентябре экс-прокурор Томской области Виктор Романенко покинул свой пост. В начале октября президент освободил его от должности.

30 октября депутаты законодательной думы согласовали на должность прокурора региона кандидатуру Александра Семенова — начальника управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Напомним, Александр Семенов родился в 1960 году. Он окончил Воронежский государственный университет. На службу в органы прокуратуры пришел в сентябре 1985 года. Работал в разных должностях, в том числе был прокурором Каменского района Воронежской области. В феврале 2005 года ушел из органов прокуратуры по собственному желанию. Больше года проходил гражданскую службу в УФССП по Воронежской области, а в сентябре 2006 года вернулся в прокуратуру.

В ноябре 2007 года Семенов стал зампрокурора Воронежской области. В этой должности он проработал около десяти лет, в мае 2017 года был назначен начальником управления Генпрокуратуры РФ в СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU