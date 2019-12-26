Президент назначил нового прокурора Томской области
Александр Семенов станет новым прокурором Томской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин от 25 декабря 2019 года.
Семенова назначили на пятилетний срок, согласно действующему законодательству.
Напомним, в сентябре экс-прокурор Томской области Виктор Романенко покинул свой пост. В начале октября президент освободил его от должности.
30 октября депутаты законодательной думы согласовали на должность прокурора региона кандидатуру Александра Семенова — начальника управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Напомним, Александр Семенов родился в 1960 году. Он окончил Воронежский государственный университет. На службу в органы прокуратуры пришел в сентябре 1985 года. Работал в разных должностях, в том числе был прокурором Каменского района Воронежской области. В феврале 2005 года ушел из органов прокуратуры по собственному желанию. Больше года проходил гражданскую службу в УФССП по Воронежской области, а в сентябре 2006 года вернулся в прокуратуру.
В ноябре 2007 года Семенов стал зампрокурора Воронежской области. В этой должности он проработал около десяти лет, в мае 2017 года был назначен начальником управления Генпрокуратуры РФ в СКФО.
ИСТОЧНИК KP.RU