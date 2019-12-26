Томича спасли от ампутации ноги в больнице скорой медицинской помощи

СЕГОДНЯ 07:34 2019-12-26T07:34:59+03:00

Для этого пациенту провели шесть операций

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Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, 30-летнему мужчине диагностировали открытый перелом костей голени с частичным повреждением малоберцового нерва. Его доставили в больницу после того, как на ногу упала тяжелая металлическая балка. Травма была настолько серьезной, что молодому парню грозила ампутация.

Однако врачи больницы скорой медицинской помощи спасли пациента от потери конечности. Они провели шесть операций в течение полутора лет.

- Пациенту установили современные металлоконструкции и выполнили кожную пластику, — рассказал травматолог-ортопед Дмитрий Попков.

Благодаря слаженной работе медучреждения мужчина не стал инвалидом. Более того, он может вернуться к своей работе, связанной с физическими нагрузками, и полностью сохранить качество жизни.

После удачного опыта Дмитрия Попкова пригласили выступить на конгрессе травматологов в Италии, чтобы поделился с иностранными коллегами опытом успешного лечения пациентов с такой тяжелой травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU