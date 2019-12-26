ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой светофор упал на томича

СЕГОДНЯ 07:26 2019-12-26T07:26:38+03:00

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Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором столкнулись Nissan Almera и Isuzu, после чего второй автомобиль врезался в светофорную опору, которая травмировала затем 19-летнего пешехода.

Напомним, что днем во вторник, 24 декабря, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Нахимова столкнулись Nissan Primera и Isuzu, после чего Isuzu врезался в стойку светофора, которая, в свою очередь, упала на двух пешеходов.

«По предварительной информации, 79-летний водитель автомобиля Nissan Almera при перестроении не предоставил преимущество в движении автомобилю Isuzu. После столкновения автомобиль Isuzu продолжил движение, выехал на тротуар и совершил наезд на опору светофорного объекта», — сообщили в среду в полиции.

Сотрудники ведомства отметили, что в результате падения светофорной опоры 19-летний пешеход получил травмы.

Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят обращаться по улице Герцена, 72/1, в кабинет № 318.

Также свидетели ДТП могут обращаться в ГИБДД по телефону 8 (3822) 271-552.

ИСТОЧНИК KP.RU