ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой светофор упал на томича
Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором столкнулись Nissan Almera и Isuzu, после чего второй автомобиль врезался в светофорную опору, которая травмировала затем 19-летнего пешехода.
Напомним, что днем во вторник, 24 декабря, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Нахимова столкнулись Nissan Primera и Isuzu, после чего Isuzu врезался в стойку светофора, которая, в свою очередь, упала на двух пешеходов.
«По предварительной информации, 79-летний водитель автомобиля Nissan Almera при перестроении не предоставил преимущество в движении автомобилю Isuzu. После столкновения автомобиль Isuzu продолжил движение, выехал на тротуар и совершил наезд на опору светофорного объекта», — сообщили в среду в полиции.
Сотрудники ведомства отметили, что в результате падения светофорной опоры 19-летний пешеход получил травмы.
Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят обращаться по улице Герцена, 72/1, в кабинет № 318.
Также свидетели ДТП могут обращаться в ГИБДД по телефону 8 (3822) 271-552.
ИСТОЧНИК KP.RU