Томские ученые разработали повязки для заживления слизистой во рту

СЕГОДНЯ 06:36 2019-12-26T06:36:10+03:00

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Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из российских вузов разработали специальные мембраны для восстановления слизистой оболочки ротовой полости. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Покрытия уже успешно прошли доклинические испытания на животных.

По словам участницы научного коллектива, ассистента кафедры анатомии человека с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии СибГМУ, практикующего врача-стоматолога Анастасии Коняевой, использование традиционных методик может привести к образованию рубцовой ткани, долгому и болезненному заживлению ран, а эти повязки помогают слизистой быстро восстановиться. Отметим, ученые изготовили нетканые мембраны из сополимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом (VDF-TeFE), производимого в России. Используя метод электроспиннига, исследователям удалось существенно снизить себестоимость материала и улучшить его свойства. По сути, это импортозамещение в чистом виде.

Кроме того, политехники нанесли на поверхность мембран покрытие из меди, это позволяет бороться с различными бактериями, устойчивыми к антибиотикам.

ИСТОЧНИК KP.RU