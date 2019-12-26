В Томске власти добавят денег на вывоз снега в будущем году

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-26T06:27:01+03:00

Хватит ли денег на вывоз снега, будет в немалой степени зависеть от погоды. Фото: из открытых источников

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На 2020 год мэр Томска Иван Кляйн выделил более 122 млн рублей из городского бюджета на уборку снега с внутриквартальных территорий. Ранее на эти цели для четырех районов было предусмотрено порядка 90 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

В декабре на содержание внутриквартальных территорий и улиц 2-й и 3-й категории администрациям районов – Ленинского, Кировского (с учетом присоединенных территорий), Октябрьского и Советского – уже было выделено дополнительно 32,9 млн рублей.

Власти рассчитывают, что за счет выделяемых средств районы смогут обеспечить не только грейдирование проездов, но и вывоз снега с улиц 3-й категории и внутриквартальных территорий. Основная задача – обеспечить нормальный подъезд к жилым домам, школам, детским садам, учреждениям соцсферы.

«Эти территории должны содержаться в нормативном состоянии, так же, как основные городские магистрали, где передвигается общественный транспорт. Главное для нас комфорт и безопасность горожан, – заявил мэр.

– С теми, кто не справится, будем действовать жестко, вплоть до расторжения контрактов».

ИСТОЧНИК KP.RU