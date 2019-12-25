В этом году 58 пар поженились в томских исправительных колониях

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-25T12:33:40+03:00

Накануне Нового года две свадьбы сыграли в ИК-4

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Торжественные бракосочетания прошли в ИК-4 УФСИН России по Томской области. Две пары обменялись обручальными кольцами и поздравили друг друга с важным событием. Сотрудники учреждения, родители и гости пожелали новобрачным счастья и взаимного уважения.

В завершении мероприятия на сцене ведомственного клуба состоялся концерт, на котором музыкальная группа осужденных исполнила песни, для присутствующих гостей.

По мнению руководства учреждения, многие осужденные, переосмысливая свою жизнь, стремятся создать семью. Регистрация брака для них – значимый шаг на пути к исправлению. По статистике ЗАГСа, всего в 2019 году в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона зарегистрировано 58 браков. В лидерах по количеству бракосочетаний традиционно остается колония строго режима ИК-4.

ИСТОЧНИК KP.RU