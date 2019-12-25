Ночью в Томске произошел пожар в деревянном доме из «списка-701»

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-25T12:20:03+03:00

© пресс-служба ГУ МЧС по Томской области О мерах по восстановлению здания в мэрии обещали рассказать позднее. Фото: из открытых источников

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В ночь на среду, 25 декабря, в Ленинском районе Томска произошел пожар в двухэтажном деревянном доме по улице Карла Маркса, 29. В результате обгорели четыре квартиры на первом этаже и столько же – на втором, а также стены тамбура и деревянная обрешетка крыши, частично обрушились кровля и перекрытие второго этажа. Всего в пострадавшей «деревяшке» расположено 14 квартир, три из которых муниципальные.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило 25 декабря в 00 час. 51 мин. Первое подразделение прибыло на место через шесть минут; в тот момент горели тамбур, квартиры на первом этаже и крыша дома. Время ликвидации составило 03 час. 54 мин., площадь пожара – 360 квадратных метров.

По лестницам со второго этажа через окна пожарные спасли шесть человек (в их числе три ребенка) и еще троих – с первого этажа. На втором этаже в тамбуре было обнаружено обгоревшее тело женщины, ее личность устанавливается, добавили спасатели.

Судя по данным сайта мэрии Томска, сгоревший брусовой дом на ул. Карла Маркса, 29, относится к объектам ценной среды и включен в «список-701» деревянных домов, подлежащих сохранению.

Сегодня в администрации Ленинского района сообщили, что погорельцам будут предоставлены квартиры из маневренного фонда. С такой просьбой к властям обратились три семьи, в которых есть несовершеннолетние дети. Всем пострадавшим, зарегистрированным в доме, единовременно будет оказана социальная помощь в размере двух прожиточных минимумов, говорится в пресс-релизе.

ИСТОЧНИК KP.RU