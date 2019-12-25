2019-12-25T12:15:42+03:00
Звезды

Выставка «Ремесла Томского края» открылась сегодня в художественном музее

В ней принимают участие мастера народного творчества со всей области
Антонина Ленская
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Выставка – это отчет о творческой работе ее участников за минувший год.Выставка – это отчет о творческой работе ее участников за минувший год.Фото: из открытых источников
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25 декабря в 16 часов в Томском областном художественном музее состоялось открытие V региональной выставки-конкурса народного художественного творчества «Ремесла Томского края». В ней принимают участие художники, мастера декоративно-прикладного искусства, студии и кружки, художественные коллективы, творческие лаборатории, учащиеся и преподаватели образовательных учреждений, сохраняющие и развивающие традиции в декоративно-прикладном творчестве.

Более 130 участников из 15 муниципальных образований Томской области представят на суд жюри и посетителей изделия из дерева, бересты, лозы, соломки, текстиля, глины, металла, войлока, авторские куклы и народный костюм.

Задача преемственности творческого наследия поколений является одной из основных, подчеркивают устроители выставки-конкурса. Например, примечательные изделия из дерева представили студенты-выпускники Томского механико-технологического техникума.

Интересны работы в технике «Батик», выполненные учащимися ДХШ № 1 (Томск) и Подгорненской ДХШ (Чаинский район).

Украшают выставку панно в технике «Шерстяная живопись». Асиновские мастера продолжают работать с уникальными техниками орнаментации берестяных изделий. Резьбу по кости представляют мастера из Парабельского района и города Северска.

Всего томичи и гости города смогут увидеть более 200 лучших работ. Выставку можно посмотреть до 4 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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