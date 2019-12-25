Директором Томского медицинского центра РАН назначен Вадим Степанов
Приказом Минобрнауки России на должность директора Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук (ТНИМЦ РАН) сроком на пять лет назначен Вадим Степанов.
Приказ о назначении 19 декабря 2019 года подписал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. До назначения на должность В. А. Степанов в течение года исполнял обязанности руководителя ТНИМЦ РАН.
Напомним, что по итогам выборов, состоявшихся осенью в Томском НИМЦ, за Вадима Анатольевича Степанова проголосовали 80,8 процента сотрудников центра. Вновь назначенный руководитель – доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Томского НИИ медицинской генетики, руководитель лаборатории эволюционной генетики.
ИСТОЧНИК KP.RU