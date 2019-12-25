2019-12-25T12:09:33+03:00
Наука

Директором Томского медицинского центра РАН назначен Вадим Степанов

Приказ подписал министр науки и высшего образования РФ
Антонина Ленская
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Вадим Степанов – автор более 400 печатных трудов, в том числе 13 монографий.Вадим Степанов – автор более 400 печатных трудов, в том числе 13 монографий.Фото: из открытых источников
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Приказом Минобрнауки России на должность директора Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук (ТНИМЦ РАН) сроком на пять лет назначен Вадим Степанов.

Приказ о назначении 19 декабря 2019 года подписал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. До назначения на должность В. А. Степанов в течение года исполнял обязанности руководителя ТНИМЦ РАН.

Напомним, что по итогам выборов, состоявшихся осенью в Томском НИМЦ, за Вадима Анатольевича Степанова проголосовали 80,8 процента сотрудников центра. Вновь назначенный руководитель – доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Томского НИИ медицинской генетики, руководитель лаборатории эволюционной генетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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