В Томске отобрали подрядчиков по ремонту дорог в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-25T12:06:48+03:00

Подрядчикам на томских автодорогах будет, где развернуться. Фото: из открытых источников

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Победителями по итогам трех аукционов стали компании «Братство», «Томская строительная компания» и «Кузбассдорстрой», сообщает пресс-служба мэрии Томска. В следующем благоустроительном сезоне им предстоит отремонтировать ряд городских магистралей. Общая стоимость всех контрактов составляет почти 600 млн рублей.

Муниципалитет предъявляет жесткие требования к качеству и срокам работы подрядчиков и к применяемым материалам. По распоряжению мэра Иван Кляйна основной объем работы по асфальтированию дорожники обязаны завершить до сентября 2020 года, до середины октября - сдать объекты полностью.

Для повышения износостойкости дорожного покрытия ремонтные бригады должны использовать смеси с более крупной фракцией щебня и добавлением полимерно-битумного вяжущего. «Также мы приветствуем приобретение подрядчиками современной техники, например, в этом году автопарк ТСК пополнился высокопроизводительным асфальтоукладчиком Vogele», - добавил градоначальник.

В следующем году запланирован ремонт на всю ширину проезжей части на следующих объектах: ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до Транспортной площади), Артема, Пушкина (от ул. 1-ая Рабочая до пл. Соляная), 79-й Гв. Дивизии, Пролетарская (от пр. Ленина до ул. Мельничная), Профсоюзная (от пр. Ленина до ул. Ижевская), Косарева, Усова (от пр. Ленина до ул. Белинского), пл. Соляная (от Кузнечного взвоза до ул. Пушкина), пр. Ленина (от пер. Плеханова до ул. А. Беленца), транспортная развязка пр. Комсомольский - ул. Пушкина.

Согласно техническому заданию подрядчики обязаны привести в порядок проезжую часть, уложив прочные асфальтобетонные смеси, отремонтировать съезды и примыкания, технические тротуары, установить бортовые камни, нанести дорожную разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU