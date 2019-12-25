Стоимость проезда в маршрутке в новогоднюю ночь вырастет до 42 рублей

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-25T07:12:17+03:00

Что касается муниципального транспорта, то там тариф "новогодний" составит 25 рублей. Фото: из открытых источников

Перевозчики могут сами назначить цену, но не выше двойного установленного тарифа

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Таким образом, если сегодня проезд стоит 21 рубль, то в праздничную ночь перевозчики могут максимально установить тариф - 42 рубля, то есть стоимость двойного тарифа, действующего в Томской области.

- Каждый перевозчик может индивидуально установить стоимость проезда в новогоднюю ночь, но цена за одну поездку не должна превышать 42 рублей, — рассказал руководитель городского центра организации и контроля пассажироперевозок Денис Равинский.

Он добавил, что общественный городской транспорт будет работать в новогоднюю ночь примерно до 02:00—03:00 часов, чтобы все томичи смогли уехать с площади Новособорной по домам после праздничного фейерверка, который в этом году начнется в 01:00 и продлится 10 минут.

Что касается муниципального транспорта, то там тариф "новогодний" составит 25 рублей. Такая оплата будет, как наличными, так и через терминал. Добавим, что с 1 января 2020 года стоимость проезда в городском транспорте станет на рубль больше, то есть 22 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU