2019-12-25T06:59:57+03:00
Происшествия

Томич получил 19 лет за убийство студента из Алжира

Он обвинил иностранца в принадлежности к террористической организации "ИГИЛ"
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Томский областной суд вынес приговор за это жестокое убийствоТомский областной суд вынес приговор за это жестокое убийствоФото: из открытых источников
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Областной суд вынес приговор томичу, признанного виновным в убийстве студента ТУСУР из Алжира. Мужчину приговорили к 19-ти годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что в феврале 2018 года обвиняемый, 1980 года рождения, нанес иностранцу, студенту 1985 года рождения, 40 колото-резанных ран. Известно, что напавший на студента ранее отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья.

"Суд приговорил томича к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство в 2018 году студента ТУСУРа из Алжира, которого принял за сторонника "ИГИЛ (запрещенная в РФ организация)", – отметила сотрудница пресс-службы суда.

В ходе заседания подсудимый своей вины не признал. Он заявил, что с потерпевшим познакомился в ночном клубе, после чего пригласил его к себе домой. Там они продолжили употреблять спиртное в компании двух женщин, затем поссорились, помирились и вновь стали пить.

В какой-то момент подсудимый, по его словам, потерял сознание и не помнит момента совершения преступления.

"Находясь дома, подсудимый безосновательно обвинил потерпевшего в принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (организация, запрещенная в РФ - ИФ). Мужчина провоцировал потерпевшего, толкнул его, бросил в него стеклянную банку, после чего нанес около 40 колото-резанных ран в область тела, шеи и головы", - сказал судья, зачитывая приговор.

Обвиняемый неоднократно менял свои показания, представляя разные версии произошедшего, ему инкриминировали ст. 105 УК РФ (убийство).

В своем последнем слове мужчина заявил, что убил молодого человека, потому что был уверен в намерении потерпевшего совершить террористические действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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