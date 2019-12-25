На конкурс «Зимний Томск» поступило уже более 400 заявок

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-25T06:37:32+03:00

Изменить размер текста: A A

К Новому году в нашем городе проходит ежегодлный конкурс благоустройства "Зимний Томск". Его цель - побудить жителей создать красоту своими руками. Так, во дворах устанавливают елки и горки, активно используют в оформлении символику будущего года по восточному календарю.

Как сообщили в мэрии, возле частной усадьбы по переулку Александра Невского, 1 рядом с фигурой снеговика жители установили фигуру крысы. Разнообразными фигурами украсили свой двор и жители дома по Иркутскому тракту, 91, где для детей построили целый снежный городок. А житель дома по Иркутскому, 27/1 украсил свой балкон изображениями снеговиков, елок и колокольчиков. Хороший пример для участия в конкурсе жителям района подала администрация Октябрьского района: на входе в здание администрации (Пушкина, 17) установили фигуру светодиодного лебедя. Такие лебеди несколько дней назад уже украсили каток на Белом озере и стали популярной фотозоной.

В этом году в Октябрьском районе от жителей города и жилищных организаций поступило на конкурс наибольшее количество заявок - 84 из 108.

В Ленинском районе отличились жители поселка Свечной (Амурская, 47), которые украсили свою детскую площадку, построенную этим летом из дерева, необычным снеговиком из пластиковых стаканчиков, еловыми украшениями, елками и гирляндами, а также построили для детей микрорайона горку. Красивая новогодняя ель установлена во дворе дома по ул. К. Маркса, 34-36. Внимание привлекают расписанные новогодними рисунками входы в подъезды двух домов в микрорайоне «Радонежский» (ул. Береговая, 5,9) и металлическая фигура в виде сердца, украшенного цветочными кашпо и надписью «Радонежский». Необычные светодиодные фигуры установили во дворе микрорайона «Радужный» (Урожайный, 31). Всего в Ленинском районе на конкурс «Зимний Томск» поступило 102 заявки по всем номинациям.

В Кировском районе на конкурс поступило 111 заявок, но по количеству в лидерах, напротив, оказались объекты потребительского рынка (51), социальные учреждения (18) и предприятия (12), поскольку именно здесь в большей степени расположены популярные у горожан кафе и рестораны, бизнес-центры и большинство вузов города. Также в конкурсе участвуют 16 ТСЖ, ТОС и 6 УК (ТОС «Мокрушинский», «Нефтяной», «Развитие» и др.).

В Советском районе в числе 103 участников - жители дома по адресу Кулагина, 45, которые установили и нарядили во дворе ель и вылепили снежные фигуры. Большим новогодним деревом украсило территорию и ЗАО «УЮТ ТДСК» в микрорайоне «Овражный» (пер. Овражный,17-22). Также преобразились дворы на территории ТОС «Центральный», где жители украсили мишурой живые ели и развешали бумажные рисунки снеговиков и будущих символов года по восточному календарю. Уже в это воскресенье, в 12.00 здесь состоится праздник: новогодний квест, конкурсы для родителей и награждение победителей конкурса «Игрушка на елку».

ИСТОЧНИК KP.RU