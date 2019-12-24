Томичка стала победительницей всероссийского конкурса Uma.Challenge

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-24T14:03:52+03:00

Алина - молодой и перспективный студент, который желает развиваться в сфере "умных" технологий Фото: из открытых источников

Вместе с другими призерами она поделит миллион рублей и сможет получить престижную работу в сфере IT

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IT-компания Uma.Tech, которая поддерживает и развивает одну из крупнейших сетей доставки видеоконтента в России, объявила результаты всероссийского студенческого онлайн-конкурса Uma.Challenge. Это были одни из самых масштабных IT-соревнований для студентов в нашей стране.

Uma.Challenge проводился по трем направлениям: Highload Dev (разработка высоконагруженных сервисов), Data Science (наука о данных) и Machine Learning (машинное обучение). Общий призовой фонд – 1 миллион рублей – распределился между победителями.

В направлении «Разработка высоконагруженных сервисов» на конкурсе первое место занял Вячеслав Лопаев, второе – Григорий Чибирев, третье – Андрей Серов. В направлении «Исследование данных» лидером стала Мария Чернова, второе место занял Нарек Малоян, третьим финалистом был Иван Ефремов. В направлении «Машинное обучение» тройка финалистов конкурса выглядит так: Артем Горланов, Алина Гайнутдинова и Виктория Кригер.

А Михаилу Горбунову, который предложил оригинальный подход в решении задач Highload Dev, вручили специальный приз жюри и ноутбук MacBook Pro.

- Сейчас я учусь в магистратуре университета ИТМО. Информацию о конкурсе Uma.Challenge я увидела на сайте университета, в котором заканчивала бакалавриат. Решила попробовать свои силы. И к моей большой радости я увидела себя в списках победителей. Теперь интересно, с инженерной точки зрения, что придумал участник, занявший первое место, - рассказала Алина Гайнутдинова.

В этом году партнерами Uma.Challenge стали ведущие учебные заведения России, от Северного Кавказа до Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU