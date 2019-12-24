Сегодня депутаты приняли бюджет Томской области на 2020 год

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-24T13:43:31+03:00

Депутаты поддержали закон об областном бюджете на 2020 год большинством голосов. Фото: из открытых источников

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На 40-м собрании Законодательной Думы Томской области депутаты утвердили региональный бюджет во втором чтении В 2020 году доходы областной казны составят 78,01 млрд рублей: эта цифра увеличена на 17,09 млрд, в основном за счет дополнительных средств из федерального бюджета.

Расходы областного бюджета увеличены на 18,61 млрд руб. – до 81,01 миллиарда (рост по сравнению с нынешним годом – около 10 %). Дефицит составит 3 млрд руб., или 5,2 %, сообщил заместитель губернатора по финансам Александр Феденев. По его словам, уже после завершения работы согласительной комиссии из федерального бюджета были выделены дополнительные средства на строительство дорог. Это 830 млн руб., которые будут направлены на окончание работ по строительству транспортной развязки на 76-м километре железнодорожной ветки Томск-Тайга.

– Важно, что в ходе доработки бюджета мы смогли найти средства на финансирование предоставления жилья многодетным семьям. На эти цели в бюджете на 2020 год предусмотрено 94 млн рублей.

Пожалуй, впервые реестр дополнительных предложений, внесенных в ходе работы согласительной комиссии, был удовлетворен на 98 %, – подчеркнула председатель областной Думы Оксана Козловская.

Общий объем финансирования социальной сферы в 2020 году достигнет 53,2 млрд руб. На образование пойдет 21,5 млрд, на социальную политику и меры соцподдержки – 14 млрд, на сферу здравоохранения (с учетом средств фонда ОМС) – 27,3 млрд руб. В сферу культуры будет направлено 2 млрд руб., на развитие физкультуры и спорта – 640 млн руб. Расходы на господдержку реального сектора экономики составят 17,9 млрд.

Добавим, что размер государственного долга Томской области был увеличен на 1,5 млрд и составит 36,09 млрд руб., или 62 % от объема собственных доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU