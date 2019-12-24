2019-12-24T13:40:38+03:00
Экономика

В отдаленном томском поселке Катайга возобновили стабильное электроснабжение

Сегодня в населенном пункте снят режим чрезвычайной ситуации
Антонина Ленская
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Новый год жители поселка надеются встретить с полной иллюминацией.Новый год жители поселка надеются встретить с полной иллюминацией.Фото: из открытых источников
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В Катайге Верхнекетского района завершен ремонт основного дизельного генератора, сообщила сегодня пресс-служба обладминистрации. Стабильное электроснабжение таежного поселка, который находится почти в 700 км от Томска, недалеко от границы с Красноярским краем, наконец-то возобновлено.

Напомним, что основной генератор в поселке был выведен в ремонт в августе 2019 года. С этого момента Катайга обеспечивалась электроэнергией благодаря резервному генератору, однако в октябре он тоже вышел из строя. Для ремонта главного агрегата привлекались специалисты ООО «Алэто», на эти цели губернатор направил из бюджета Томской области 11,5 млн рублей. – Благодаря слаженной работе энергетиков, подрядчиков и экстренных служб мы не допустили перебоев с электричеством, – сказал глава региона Сергей Жвачкин. – Во время капремонта основного и резервного генераторов поселок снабжался электроэнергией благодаря резервным источникам питания, предоставленным Томской распределительной компанией и местным предпринимателем. При этом учреждения социальной сферы были запитаны от автономных источников и бесперебойно обеспечивались теплом и светом. Сейчас весь поселок живет нормальной жизнью, и я снимаю режим ЧС в Катайге. Кроме того, губернатор принял решение в 2020 году приобрести два резервных передвижных дизель-генератора для использования в случае аварийных ситуаций в муниципальных образованиях Томской области. На эти цели из регионального бюджета будет выделено почти 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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